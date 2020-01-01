المصري: وعود من داخلية غزة للإفراج عن المعتقلين السياسيين والذمم المالية

غزة / سما /

كشف المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر، عاكف المصري، عن وعود تلقتها الهيئة من وزارة الداخلية في غزة، بالإفراج عن معتقلي "الذمم المالية"، وذلك بناء على إجراءات الوقاية للسلامة من فايروس "كورونا".

وقال المصري في تصريح صحفي له نشر على وسائل الإعلام اليوم الأحد، إن وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم وعد في اجتماع ضم ممثلي عن الفصائل بما فيها حركة فتح وهيئة العشائر، بحضور وكيل وزارة الصحة، بالنظر في حجز المعتقلين على قضايا الذمم المالية.

وأشار إلى أن الفصائل تبنت مطلب الهيئة ودعمت في تجاه الحث على النظر في استمرار احتجاز المعتقلين على خلفية ذمم مالية أو رأي سياسي.

وبخصوص المعتقلين السياسيين، قال المصري إن اللواء أبو نعيم تعهد بالإفراج عن أي معتقل سياسي موجود، مشيراً إلى أن الجهود ماضية للإفراج عن المعتقلين على خلفيات سياسية في ضوء خطر الفايروس.

كما دعا المصري الجهات الأمنية في الضفة المحتلة، للعمل على الافراج عن المعتقلين على خلفيات سياسية والذمم المالية في الضفة خاصة وأنه قد جرى اكتشاف حالات إصابة هناك.

وفي وقت سابق، تقدمت الهيئة بطلب إلى الداخلية من أجل الافراج عن معتقلي الذمم المالية والمعتقلين على خلفية الرأي، في إطار التحصين المجتمعي من الفايروس.