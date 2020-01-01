غزة: 12 إجراء للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد

غزة / سما /

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الجهات الحكومية في قطاع غزة اتخذت 12 إجراءً وقائيًا منذ حوالي شهر ونصف لمواجهة فيروس "كورونا".

وذكر المكتب في بيان له، أن الإجراءات تتمثل في الآتي:

1. إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين حتى اشعار آخر ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة.

2. استمرار تعليق التحاق طلاب المدارس والجامعات ورياض الأطفال بالمؤسسات التعليمية المختلفة إلى نهاية شهر مارس.

3. تكليف وزارات الداخلية والصحة باتخاذ إجراءات ضابطة لإلزام المحجورين في منازلهم باتباع التعليمات ذات العلاقة واتخاذ المقتضى اللازم بحق المخالفين ومن بين ذلك التوقيف و التحويل الى الحجر الصحي في معبر رفح والاحالة الى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع.

4. منع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من إقامة الأنشطة والفعاليات الجامعة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص.

5. تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة بشكل عام مع التأكيد على تجنب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من أعراض الأنفلونزا من التواجد في الأماكن المزدحمة وبما في ذلك أداء الصلوات في المساجد.

6. تكثيف حملات التوعية الصحية بطبيعة الفيروس واجراءات الوقاية الشخصية والعامة عبر مختلف وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

7- تشكيل اللجان الحكومية العليا والطبية والاستشارية لمواجهة الفيروس* والاستعانة بكافة جهات الاختصاص الطبي وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

8- تفعيل الكاميرا الحرارية لفحص كافة القادمين عبر المعابر.

9- إقامة الحجر الصحي الإجباري للقادمين من الدول الموبوءة أو المشتبه بهم بمعبر رفح بسعة ٥٤غرفة حجر مجهزة بالكامل.

10- توفير أجهزة الفحص للمشتبه بهم ومستلزمات عملية الفحص حيث أخضعت ٢٨حالة للفحص وتبين عدم اصابتها بالفيروس.

11- إنشاء مستشفى ميداني للعزل بمعبر رفح حال حدوث إصابات -لا قدر الله-بسعة ٤٦ غرفة عزل.

12- تفعيل الحجر الصحي المنزلي على غرار ما هو متعارف عليه عالميًا للقادمين عبر المعابر حيث وصل عددهم إلى قرابة ٢٧٠٠ شخص مطبق عليهم الحجر المنزلي.