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ليبرمان يوصي بغانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويمنحه الأفضلية عن نتنياهو

الأحد 15 مارس 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يوصي بغانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويمنحه الأفضلية عن نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 أوصى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، مساء اليوم الأحد، للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن ذلك يمنح غانتس الأفضلية على حساب بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبذلك يكون حصل غانتس على 61 مقعدًا يؤيد تشكيله الحكومة المقبلة، بعد أن أوصت القائمة العربية المشتركة بكامل مقاعدها، لصالحه.

وكان حزب العمل وميرتس قررا دعم غانتس أيضًا.

وبهذه النتيجة، من المفترض أن تقع مهمة تشكيل الحكومة المقبلة على غانتس، وفي حال فشل يتم نقلها لنتنياهو.

#ليبرمان #انتخابات الكنيست #غانتس #نتنياهو #تشكيل الحكومة #اسرائيل #الاحزاب الاسرائيلية

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