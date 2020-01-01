ليبرمان يوصي بغانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويمنحه الأفضلية عن نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أوصى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، مساء اليوم الأحد، للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن ذلك يمنح غانتس الأفضلية على حساب بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبذلك يكون حصل غانتس على 61 مقعدًا يؤيد تشكيله الحكومة المقبلة، بعد أن أوصت القائمة العربية المشتركة بكامل مقاعدها، لصالحه.

وكان حزب العمل وميرتس قررا دعم غانتس أيضًا.

وبهذه النتيجة، من المفترض أن تقع مهمة تشكيل الحكومة المقبلة على غانتس، وفي حال فشل يتم نقلها لنتنياهو.