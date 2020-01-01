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تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح لغير الملتزمين بالحجر المنزلي

الأحد 15 مارس 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح لغير الملتزمين بالحجر المنزلي


غزة / سما /

 أعلنت صحة غزة، مساء اليوم الأحد، تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح جنوب قطاع غزة لعدد من العائدين غير الملتزمين بتنفيذ تعهد الحجر المنزلي.

ولم تنشر الوزارة مزيدًا من التفاصيل حول هوية أولئك الذين نقلوا للحجر الصحي الإلزامي، أو أماكن الدول التي عادوا منها مؤخرًا.

وكانت الوزارة أجبرت العائدين إلى القطاع بالتوقيع على تعهد بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وقالت لجنة المتابعة الحكومية في غزة، أمس إنها ستلجأ لإجبار كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي، بوضعه في الحجر الصحي في معبر رفح. مؤكدةً أنها ستتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.

#الصحة #قطاع غزة #الحجر الصحي #معبر رفح #غزة

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