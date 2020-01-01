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الشرطة تنظم حملة تعقيم داخل مخيم قلنديا وكفر عقب في ضواحي القدس .

الأحد 15 مارس 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنظم حملة تعقيم داخل مخيم قلنديا وكفر عقب في ضواحي القدس .


القدس المحتلة / سما /

 نظمت الشرطة اليوم حملة تعقيم  للحد من انتشار فيروس كورونا في بلدة كفر عقب وشارع القدس ومخيم قلنديا للاجئين ومستشفى القدس للتوليد في كفر عقب شمال القدس المحتلة . 
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن العقيد فواز طالب مدير شرطة المحافظة يرافقه مدراء الإدارات بضواحي القدس وبالتعاون مع شرطة الحراسات والشرطة الخاصة الوحدة المركزية وبمشاركة بلدية كفر عقب واللجنة الشعبية في مخيم قلنديا وحركة فتح نظموا حملة التعقيم تماشياً مع حالة الطوارئ المعمول بها  للوقاية من انتشار فيروس كوفيد19 المتجدد ( كورونا ) جاء هذا الإجراء لعدم انتشاره وللحفاظ على صحة المواطنين وذلك حفاظاً  على سلامتهم من الإمراض .

من جهتها قدمت بلدية كفر عقب والمواطنون شكرهم الجزيل للشرطة على ما تقوم به من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الفايروس

#الشرطة #كورونا #القدس

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