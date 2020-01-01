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شرطة بيت لحم تقبض على صاحب فيديو مصور تحدى به إجراءات الشرطة

الأحد 15 مارس 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة بيت لحم تقبض على صاحب فيديو مصور تحدى به إجراءات الشرطة


بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة صباح اليوم على مشتبه قام بنشر فيديو مصور يتحدى به إجراءات الشرطة وحالة الطوارئ المفروضة في بيت لحم  

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه على اثر انتشار فيديو مصور لإحد  الأشخاص وهو يقود مركبته يبين من خلاله تحديه لإجراءات الشرطة المفروضة بإغلاق مداخل ومخارج المحافظة بأنه سوف يخرج ويدخل إلى بيت لحم (بالخاوه)  , على الفور  بدأت عملية البحث والتحري من قبل طواقم فرع المباحث العامة وبناء عليه تم تحديد هوية الشخص المشتبه به بتسجيل الفيديو وتحديد مكان اقامته وهو من سكان المحافظة  حيث تم إحضاره إلى مديرية الشرطة . 

وأضافت انه وبعد سماع أقوال المشتبه به أفاد أن الفيديو المصور يعود له وعليه تم توقيفه لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه .

#الشرطة #بيت لحم #كورونا

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