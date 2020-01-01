محافظ نابلس: جاهزون للفحص والحجر والعلاج بكل المستويات

نابلس / سما /

ترأس محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان اليوم اجتماعا لخلية مواجهة ازمة فيروس كورونا في المحافظة، لوضعهم بآخر مستجدات الوضع الحالي.

وحضور الاجتماع رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة وامين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان، ونائب المحافظ عنان الاتيرة.

واشاد اللواء رمضان بما ادته نابلس وبما قدمته في حالة الطوارئ، ناقلا رسالة من الرئيس محمود عباس يعبر فيها عن اعتزازه بنابلس وادائها وقراراتها الادارية التي انبثقت عن اللجان او القرارات المنفردة خلال هذه الفترة في الوقاية من الفيروس.

وأكد اللواء رمضان ان الاجراءات التي قامت بها خلايا الازمة والطوارئ هي اجراءات سليمة جدا، وأنهم جاهزون لاستقبال اية حالة قد تطرأ.

وأضاف انه في حال استقبال اية حالة سيدق ناقوس الخطر الاكبر، مما يتطلب شراكة أكبر، مشددا على ان نابلس جاهزة للفحص والحجر والعلاج بكافة المستويات.