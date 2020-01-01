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المسماري: تركيا أرسلت 7500 مرتزق سوري إلى ليبيا

الأحد 15 مارس 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المسماري: تركيا أرسلت 7500 مرتزق سوري إلى ليبيا


طرابلس / وكالات /

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الأحد، أن الأتراك قاموا ببناء محطات رادار وصواريخ قرب مصراتة ومعيتيقة.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد من القاهرة أن الاشتباكات الحاصلة تهدف لمنع الميليشيا من استغلال الهدنة، معلناً أن من يقود العمليات الإرهابية في ليبيا شخص تركي يكنى بأبي الفرقان.

أردوغان جلب 7500 مرتزق سوري

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الليبي إن عدد المرتزقة السوريين الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلغ 7500 شخص، فضلا عن ألف ضابط وفرد تركي، لافتا إلى أن أردوغان يرسل إلى غرب ليبيا من 300 إلى 400 مرتزق أسبوعيا.

بينما قدر عدد الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا من جبهة النصرة وداعش حوالي 2000 إرهابي. وأضاف أن 190 عنصرا سوريا هربوا إلى أوروبا.

وأكد أن رجال الإخوان يسيطرون على مصرف ليبيا المركزي، وأبرزهم أسامة الصلبي، ويصرفون المليارات للإنفاق على الميليشيات.

كما كشف أن قادة الفصائل الذين يدعمون التدخل التركي حصلوا على مكافآت مالية بالملايين.

وأعلن عن مقتل الإرهابي أبو العباس الدمشقي والمئات من السوريين خلال العمليات العسكرية مع الميليشيات أمس السبت.

المبعوث الأممي الجديد

إلى ذلك، أعرب عن أمله في "ألا يدخل المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا من الباب الخاطئ كما فعل غسان سلامة ومن سبقوه"، حسب تعبيره.

واعتبر أن الباب الحقيقي للولوج إلى القضية الليبية هو الباب الأمني وليس السياسي، لافتا إلى أن الجيش الليبي يريد انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.

#اردوغان #المسماري #تركيا #ليبيا

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