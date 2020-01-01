الشرطة تغلق 20 مقهى وصالة أفراح وتقبض على 5 أشخاص من غير الملتزمين في الخليل.

الخليل / سما /

قامت الشرطة اليوم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإغلاق 20 مقهى وصالة أفراح في عدة مناطق من محافظة الخليل وألقت القبض على 5 أشخاص من غير الملتزمين بقرار الإغلاق بالمحافظة .

وذكــــرت إدارة العلاقــات العامــة والإعلام بالشرطـة بأنه واستمراراً لمتابعة القرار الصادر عن محافظ الخليل فيما يتعلق بإغلاق كافة المقاهي وصالات الأفراح، فقد قامت الشرطة اليوم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بعمل جولات تفقدية على هذه المحال للتأكد من التزامها بهذا القرار .

وأضافت بانه وخلال الجولة تم إغلاق 20 مقهى وصالة أفراح في عدة مناطق من محافظة الخليل بالإضافة لإلقاء القبض على 5 أشخاص من أصحاب هذه المحال والذين لم يلتزموا للمرة الثانية بقرار الإغلاق، حيث قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المحال .

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .