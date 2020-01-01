  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تغلق 20 مقهى وصالة أفراح وتقبض على 5 أشخاص من غير الملتزمين في الخليل.

الأحد 15 مارس 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق 20 مقهى وصالة أفراح وتقبض على 5 أشخاص من غير الملتزمين في الخليل.


الخليل / سما /

 قامت الشرطة اليوم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإغلاق 20 مقهى وصالة أفراح في عدة مناطق من محافظة الخليل وألقت القبض على 5 أشخاص من غير الملتزمين بقرار الإغلاق بالمحافظة .

وذكــــرت إدارة العلاقــات العامــة والإعلام بالشرطـة بأنه واستمراراً لمتابعة القرار الصادر عن محافظ الخليل فيما يتعلق بإغلاق كافة المقاهي وصالات الأفراح، فقد قامت الشرطة اليوم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بعمل جولات تفقدية على هذه المحال للتأكد من التزامها بهذا القرار .

وأضافت بانه وخلال الجولة تم إغلاق 20 مقهى وصالة أفراح في عدة مناطق من محافظة الخليل بالإضافة لإلقاء القبض على 5 أشخاص من أصحاب هذه المحال والذين لم يلتزموا للمرة الثانية بقرار الإغلاق، حيث قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المحال .

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

#الشرطة #الخليل #مقاهي

الأكثر قراءة اليوم

غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس

الصحة توضح حقيقة الانباء المتداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"

وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

لجنة المتابعة الحكومية تتخذ اجراءات لمواجهة كورونا.. ابرزها إغلاق معابر غزة بكلا الاتجاهين

الأخبار الرئيسية

كورونا : اسرائيل تلغي "الأرنونا" وتسهيلات بالضرائب للمصالح التجارية التي تقرر إغلاقها

نتنياهو يخضع لفحص "كورونا".. هل ظهرت عليه اعراض الفيروس؟

حماس

زودت حماس بمعدات خاصة.. الشاباك يكشف تجنيد حماس لإسرائيلية جمعت معلومات حساسة

"الأوقاف" بغزة تدعو ضعاف المناعة وكبار السن والاطفال للصلاة في بيوتهم

المشتركة تقدم توصية للرئيس الاسرائيلي بتكليف غانتس بتشكيل حكومة