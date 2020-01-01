خشية من كورونا.. حكومة نتنياهو تجتمع عبر "الفيديو كونفرنس"

القدس المحتلة / سما /

اجتمعت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عبر خدمة الفيديو كونفرانس، خشيةً من إصابة الوزراء بفيروس كورونا المنتشر في إسرائيل بشكل أكبر خلال الأيام القليلة الماضية.

وظهر نتنياهو في مكتبه وحده، وعلى بعد مترين منه، يجلس رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات.

وكان نتنياهو يتحدث عبر الفيديو لوزراء آخرين ظهروا عبر شاشة كبيرة أمام نتنياهو، من أماكن مختلفة، وليسوا في مكان واحد.

وقال نتنياهو إن الاجتماع جرى بهذه الطريقة امتثالاً للإرشادات التي أعلن عنها بنفسه بالأمس للتقليل من الإزدحام والحفاظ على الصحة العامة، والمسافة بين المتواجدين، داعيًا كافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص إلى استخدام التقنية ذاتها للعمل.

وظهر الوزراء يبتعدون عن بعضهم البعض نحو مترين.

وظهر ذلك أيضًا في المحادثات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع وفود الأحزاب الإسرائيلية بتواجدهم بعيدًا عن بعضهم البعض، واقتصار كل وفد على شخصين أو ثلاثة بالأكثر.