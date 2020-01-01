شحنة مساعدات غذائية من نابلس إلى بيت لحم

نابلس / سما /

بادرت مجموعة شبابية بمحافظة نابلس، اليوم، إلى إرسال شحنة مساعدات غذائية لأهالي محافظة بيت لحم التي تخضع لاجراءات مشددة منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وحملت المبادرة عنوان "جسر العهد والوفاء بين نابلس جبل النار وبيت لحم مدينة السلام"، حيث انطلقت شاحنة قاطرة من أمام مبنى محافظة نابلس، محملة بأكثر من 20 مشتاح خضار وفواكه متنوعة، بتبرع من عدد من رجال الأعمال والتجار.

ووجه المحافظ اللواء إبراهيم رمضان التحية للقائمين على هذه المبادرة، وقال انها تعبر عن أصالة أبناء نابلس وتعاضد أبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال مازن الدنبك، أحد القائمين على المبادرة، إن هذه المبادرة تهدف لتعزيز الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب الواحد، وللتأكيد على أن فلسطين لحمة واحدة تتقاسم اللحظات السعيدة والصعبة.