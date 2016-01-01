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البورصة السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 2016

الأحد 15 مارس 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
البورصة السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 2016


الرياض /وكالات/

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 1ر1 بالمئة عند 6287 نقطة (- 70 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق منذ تشرين ثان/ نوفمبر 2016، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5ر4 مليار ريال. وتراجع سهم "أرامكو السعودية" بأكثر من 1 بالمئة عند 70ر28 ريال. وكانت الشركة قد أعلنت نتائجها المالية للربع الرابع 2019 محققة صافي أرباح بقيمة 9ر74 مليار ريال، كما أعلنت توزيعات نقدية عن الفترة من الخامس إلى 31 كانون أول/ ديسمبر الماضي ، بقيمة 8ر14 مليار ريال. وهبطت أسهم "اللجين" و"إكسترا" و"وقت اللياقة" و"المراكز العربية" و"الحكير" بالنسبة القصوى. وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.
 

#بوصرة #السعودية #كورونا

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