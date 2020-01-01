طبيب اسرائيلي: لا حاجة لسيناريوهات الرعب ولن تمتليء الشوارع بالوفيات

القدس المحتلة / سما /

"لدينا مجموعة ضخمة أخرى من الأدوات التي لم نستخدمها على الإطلاق قبل أن نفرض عمليات إغلاق وفرض اجراءات مبالغ فيها وقاسية على الجمهور. يمكن رعاية كبار السن ومساعدتهم - يمكن القيام بالعديد من الأشياء دون الدخول في اجراءات قاسية".يقول الدكتور تسفي ميروم لصحيفة معاريف الاسرائيلية.

والدكتور سالف الذكر الذي يشارك في المناقشات مع نتنياهو حول كورونا وهو الرئيس التنفيذي لشركة باتام . قال مجيبا على سؤال ماذا تقصد بمجموعة من الأدوات؟

"لقد تمكنت إسرائيل ، بلا شك ، من وقف معدل العدوى أو كسب الوقت، عن طريق إيقاف الرحلات الجوية من الخارج وتقييد الدخول إلى البلد قدر الإمكان ويمكن تقييده. كانت نتيجة هذا التقييد أنه كان من الممكن اتباع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى وكان هذا ممكنًا لأنه من السهل نسبيًا إغلاق حدود البلد ولدينا مدخل رئيسي ومخرج واحد ، لذلك كل قرار سهل نسبيًا. باستثناء شيء واحد ، لست متأكداً من مدى سيطرتنا على دخول أشخاص من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل".

وتابع قائلا" نحن الآن في حالة غير معقدة. الفيروس غزا كل دول العالم هناك أشياء يمكن أن تتعلمها من بلدان أخرى دعونا نبدأ بالحقائق: معدل الوفيات في إيطاليا ، على الرغم من أنه كبير في هذه المرحلة ، لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن معدل الوفيات في كوريا. وبعبارة أخرى ، فإن كبار السن فوق 70 عامًا معرضون لخطر كبير ، والأعمار من 50 إلى 70 لا تزال في خطر قليل، والأعمار ألاقل من 50 عامًا غير معرضة لخطر الوفاة ، والذين في سن 18 معدل الوفيات صفر ، اذلك فإن فرض الحظر الشامل لا فائدة منه لأنه لا معنى له. يمكن أن يكون الشخص مريضًا ويمكن أن يكذب فالناس مريضون على مدار السنة بجميع أنواع الأمراض وإذا كان الطفل مريضًا بأمراض الأطفال ، صدقني أن الحصبة أو جميع أنواع أمراض الطفولة - هذه أمراض اصعب من كورونا ، لذلك عليك أن تأخذ الأمور بشكل متناسب وبالطبع الحفاظ على السكان".

واضاف "فقط الالتزام بالنظافة ودراسة نماذج وطرق الوقاية التي اتبعتها الدول ونجحت كالنموذج التايواني لذلك ، قبل استخدام الاجراءات القاسية يجب التأكد من استخدام مجموعة الأدوات على أكمل وجه لذلك لست مضطرًا لاغلاق جميع اسرائيل ونحنا لسنا في خطر كبير هذا لا أساس له ثم يمكنني أن أطمئن الجمهور لن يكون هناك الآلاف من الجثث في الشوارع ، ولا المئات ، ولا العشرات. يمكنكم الاطمئنان فقط عليك أن تكون حذراً ، ولكن لا داعي للذعر. الذعر يقتل ".