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زودت حماس بمعدات خاصة.. الشاباك يكشف تجنيد حماس لإسرائيلية جمعت معلومات حساسة

الأحد 15 مارس 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
زودت حماس بمعدات خاصة.. الشاباك يكشف تجنيد حماس لإسرائيلية جمعت معلومات حساسة


القدس المحتلة / سما /

زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي أنه كشف تجنيد حركة حماس لإسرائيلية كعميل سري لصالح جمع معلومات استخبارية.
 
وحسب القناة 7 العبرية اعتقل الشاباك في 17 فبراير الماضي إسرائيلية تبلغ من العمر 31 عاماً وهي متزوجة وأم لطفلين من سكان قرية عرعرة في وادي عارة في الشمال.
 
وكشفت التحقيقات أن حماس قامت بتجنيدها للعمل لصالحها من قبل شخصين يعملان في الجهاز العسكري لها من بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، كما زعم.
 
وذكر أن الإسرائيلية انخرطت في نشاط إنساني بجمع الأموال لصالح المرضي والمحتاجين في قطاع غزة وتم نقلها لحماس وإنفاقها على البنية التحتية لها، كما قامت بجمع معلومات استخبارية أمنية، وتواصلت بشكل سري مع نشطاء حماس.
 
وادعى أنها سلمت حماس مئات آلاف الشواكل تم استخدامها في بناء الأنفاق وإنشاء مخرطة وإقامة مبان لأنشة حماس.
 
وزعم أن الإسرائيلية سلمت الذراع العسكري لحماس معدات خاصة بالاستخدام العسكري، بما فيها معدات حساسة تستخدم في بناء الأنفاق ومراقبة قوات الجيش الإسرائيلي.
 
وادعى أن التحقيقات تشير إلى أن العميلة السرية قدمت معلومات لحماس بما فيها معلومات عن حركة قوات الجيش خلال جولات القتال في قطاع غزة.
 
وأشارت القناة إلى أن الادعاء الإسرائيلي سيقدم لائحة اتهام ضدها في محكمة صلح عكا خلال الأيام المقبلة.

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