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"فتح - ساحة غزة": انتخابات نقابة المهندسين ليست توافقية بل محاصصة

الأحد 15 مارس 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح - ساحة غزة": انتخابات نقابة المهندسين ليست توافقية بل محاصصة


غزة / سما /

جددت حركة "فتح" – ساحة غزة، اليوم الأحد، دعوتها لكافة الفصائل وقوى العمل الوطني إلى إجراء الانتخابات العامة والمحلية وانتخابات النقابات والاتحادات والجمعيات ومجالس طلبة الجامعات.

ورفضت الحركة في بيان لها، المحاصصة التي تمت في نقابة المهندسين الفلسطينيين في قطاع غزة، "والتي سُميت ظلماً بأنها توافقية، وتعتبرها التفافاً مكشوفاً على مبدأ الانتخابات، وتجاوزاً لحق المهندسين في اختيار ممثليهم"، بحسب ما جاء.

وأضافت "فالتوافق يحدث بعد الانتخابات وليس قبلها، ولا يكون بمصادرة حق المهندس الفلسطيني في اختيار من يمثلونه في النقابة ويدافعون عن مصالحه ومصالح المهنة، وهو أمرٌ من شأنه أن يمثل سابقةً سلبيةً قد تُبنى على أساسها محاصصات أخرى في المستقبل، ومحاولات أخرى لتغييب إرادة الناخبين".

وأكدت أن الجسم النقابي المعتزم تشكيله محاصصةً بين الفصائل لا يمثل إلا أصحابه، وأن لا شرعية لأي تمثيل إلا عبر بوابة الانتخابات وحدها.

#فتح #ساحة غزة #الانتخابات #نقابة المهندسين

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