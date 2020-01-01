سلطة المياه تتخذ مجموعة إجراءات وقائية في مواجهة "كورونا"

رام الله /سما/

اتخذ رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية في قطاع المياه، تبعا لخطة طوارئ الحكومة الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتوفير كافة سبل الحماية والوقاية لأبناء شعبنا.

وأكد غنيم تأمين المستلزمات الوقائية لتعقيم مرافق المياه من محطات وخزانات، على أن تكون عملية التعقيم مستمرة، ويشمل ذلك تأمين مستلزمات وقائية ضرورية للعاملين والفنيين في محطات المياه لضمان سلامتهم وحمايتهم، كما تم اتخاذ ذات الإجراءات في محطات المياه في قطاع غزة.

وتم الإيعاز للطواقم الفنية والمختصين في التعقيم من تقديم الدعم لهيئات وجهات محلية ورسمية مختلفة من خلال استشارات فنية للتعقيم، خاصة أن سلطة المياه تمتلك كوادر مختصة في هذا الجانب، حيث إنها عملية دورية لمرافق المياه، ولكن تم رفع درجة عملها في حالة الطوارئ.

وفي السياق، قام غنيم بجولات تفقدية لكافة محطات ومضخات المياه المركزية في خمس محافظات، شملت: بيت لحم، والخليل، ونابلس، وطوباس، وجنين، للتأكد من سير العمل، وذلك لضمان وصول خدمة المياه إلى كافة المناطق في هذه الفترة تحديدا، بالإضافة إلى وضع خطط آنية للتعامل مع زيادة كمية المياه لمناطق محددة في حالات الطوارئ القصوى، وعليه تم زيادة الحصة المقررة لمدينة بيت لحم بمعدل 1000 كوب/ يوميا خلال هذه الفترة.

وأشاد غنيم بمستوى وعي المواطنين، والتزامهم وسرعة استجابتهم بالتعامل مع حالة الطوارئ، مثمنا بذلك جهد الحكومة على كافة الإجراءات الوقائية التي يتم إصدارها تباعا حرصا على سلامة أبناء شعبنا، آملين أن تنتهي هذه الأزمة قريبا.