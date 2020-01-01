"الأوقاف" بغزة تدعو ضعاف المناعة وكبار السن والاطفال للصلاة في بيوتهم

غزة / سما/

دعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة المرضى، وكبار السن، وضعاف المناعة، والأطفال لأداء كافة الصلوات في البيوت مع أهليهم، وعدم الذهاب للمساجد، واستخدام الحمامات العامة في أضيق حدود.

وطالبت الوزارة –في بيان لها اليوم الأحد- المواطنين بالمباعدة بين صفوف الصلاة بالمساجد، من خلال ترك موضع سطر بلا مصلين ، مشددةً على ضرورة إحضار كل مصلٍ لسجادته الخاصة وتعقيمها بشكل دوري. وأكدت على ضرورة وقف كافة الاحتفالات والمحاضرات العامة ، وتقليص الدروس في المساجد وحصرها في تعزيز الثقة بالله، وتوجيهات لمواجهة "فيروس كورونا".

وعممت الوزارة على المحفظين بمساجدها وجميع الجمعيات العاملة في هذا المجال بوقف حلقات التحفيظ، ودورات التلاوة والتجويد، مبينة أنها أوعزت للأئمة بعدم الإطالة في الصلاة.

وأوصت الأوقاف المصلين بالتعقيم اليومي لمساجدهم (سجاد الصلاة، وكافة الأسطح) ، وتقليل مدة المخالطة فيها وإغلاق ثلاجات المياه. وطالبتهم بالاكتفاء بأداء الفرائض في المسجد، وأداء النوافل وتلاوة القرآن في البيت، قائلة:" إن أنجع مواجهة لهذا الوباء هو الوقاية ( بالحجر الصحي والعزل، وتقليل فرص الاحتكاك) التي تنسجم مع منهج الشريعة في التعامل مع الأوبئة".



