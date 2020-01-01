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وجبات غذائية من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية للمحجور عليهم والأمن في بيت لحم

الأحد 15 مارس 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وجبات غذائية من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية للمحجور عليهم والأمن في بيت لحم


بيت لحم / سما /

- تسلم حرس الرئاسة في بيت لحم من مؤسسة الرئاسة، اليوم الأحد، وجبات غذائية توزع للمصابين المحجور عليهم في الفنادق وأماكن اخرى والعائلات في الحجز المنزلي، وأفراد من المؤسسة الأمنية .

وقال مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج إن الوجبات ستوزع على الفئة الأولى المستهدفة من مصابي كورونا، والعائلات المحجوزة في بيوتها.

وأضاف ان المساعدة هي الثانية من مؤسسة الرئاسة، وهي دلالة واضحة على اهتمام الرئيس محمود عباس وحرصه على تلبية احتياجات أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة.

وكانت مؤسسة الرئاسة بعثت قبل يومين شحنة من الطرود الغذاية (2500 طرد)، وزعت على مستحقيها في بيت لحم.

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