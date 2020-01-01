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السعودية :سنغلق المساجد مؤقتاً عند الضرورة

الأحد 15 مارس 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية :سنغلق المساجد مؤقتاً عند الضرورة


الرياض /وكالات/

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أنه في حالة اقتضت المصلحة العامة سيتم غلق المساجد مؤقتا وإيقاف الصلاة جماعة وذلك في خطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).

ونقلت صحيفة " الرياض" اليوم الاحد عن آل الشيخ قوله إن "أهل العلم يرون أنه يجب عدم ذهاب الشخص المصاب بمرض معدٍ إلى المساجد سواء لصلاة الفروض أو لصلاة الجمعة، وذلك حتى لا ينقل العدوى للمصلين، كما أن أي شخص خائف على نفسه من الإصابة يجوز له أن يصلي في بيته".

ووصف الوزير السعودي" الأئمة الذين لم يلتزموا بتعليمات الوزارة بالمقصرين والمذنبين"، وحذرهم "من الحساب والوقوع تحت طائلة المسؤولية".

ونفى آل الشيخ "تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في أي مسجد من مساجد المملكة"، مشددا "على أن حكومة المملكة تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء".
 

#السعودية #كورونا #الرياض #مساجد

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