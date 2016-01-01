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العمادي: 2 مليون دولار لتغطية عمليات جراحية بغزة

الأحد 15 مارس 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي: 2 مليون دولار لتغطية عمليات جراحية بغزة


غزة / سما/

 أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، اليوم الأحد، عن صرف صندوق قطر للتنمية مبلغ 2 مليون دولار، لتغطية تكاليف 3,020 عملية وإجراء طبي لمرضى العيون في مستشفى سانت جون بقطاع غزة.

وأوضح العمادي في تصريح صحفي، أنه بدأ العمل بالمنحة التي تستمر لمدة عامين منذ مايو عام 2019، بهدف المساهمة في التكاليف المترتبة على المرضى الوافدين إلى مستشفى سانت جون للعيون من الحالات المحتاجة والتركيز على الخدمات العلاجية والجراحية للعيون.

وتأتي هذه المنحة التي تشرف على تنفيذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع والحاجة الماسة لدعم القطاع الصحي من خلال دعم المستشفى من أجل الاستمرارية في تقديم الخدمة والعلاج للمرضى والحالات الإنسانية المعسرة في القطاع.

وقال العمادي إن هذه المنحة تعدّ المنحة الثانية التي يقدمها صندوق قطر للتنمية لصالح مجموعة مستشفيات سانت جون للعيون، حيث قدّم الصندوق منحة سابقة بقيمة 2 مليون دولار لإنشاء وتجهيز المبنى الحالي الجديد لفرع المستشفى بغزة، والذي أطلق عليه اسم مبنى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتم افتتاحه في عام 2016.

وأكد أن المنحة الحالية تأتي في سبيل دعم وتمكين مستشفى سانت جون من الاستمرار في تقديم خدماته للحالات المرضية المعسرة والمحتاجة والتي لا تستطيع تغطية تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج وكذلك العمليات الجراحية اللازمة للعيون.

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