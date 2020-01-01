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لفتة رائعة من ليفربول لمواجهة فيروس كورونا في إنجلترا

الأحد 15 مارس 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
لفتة رائعة من ليفربول لمواجهة فيروس كورونا في إنجلترا


وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تبرعه بمبلغ 40 ألف جنيه استرليني للمؤسسة الخيرية الخاصة بـ”بنك الطعام” من أجل ضمان استمرار المؤسسة، وعدم تأثرها بتأجيل الدوري الإنجليزي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي تأجيل مباريات البريميرليج للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونتيجة لهذا التأجيل بسبب فيروس كورونا، تأثرت كثيراً تلك المؤسسة الخيرية التي تعتمد بشكل كبير -25% من التبرعات- على تبرعات الأندية في كل جولة من فعاليات الدوري الإنجليزي.

ونشر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت بأنه سيتبرع بمبلغ 40 ألف استرليني من أجل مساعدة مؤسسة بنك الطعام خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي، بواقع 10 ألاف استرليني عن كل مباراة متبقية للريدز على ملعبه هذا الموسم.

وطالبَ النادي الإنجليزي من الجميع التبرع لتلك المؤسسة الخيرية التي تدعم العديد من الأشخاص المحتاجين.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويتبقى له فقط مباراتين من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

#ليفربول #كورونا #إنجلترا

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