الاتحاد الفلسطيني يكشف عن موعد انطلاق وقرعة البطولة الشاطئية

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد قرعة وانطلاق بطولة الكرة الشاطئية خلال الموسم الكروي الجاري في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد, أن سحب القرعة سيكون ظهر الأربعاء المقبل في مقره غرب غزة, على أن تنطلق المسابقة في الثامن من أبريل القادم.

ويشارك في البطولة 8 أندية وهم: شباب خانيونس، وخدمات الشاطئ، وشباب رفح، واتحاد خانيونس، والهلال، وغزة الرياضي، والأهلي، والتفاح, علما أنه سيتم توزيع الفريق على مجموعتين, يصعد الأول والثاني لنصف النهائي.

يشار إلى أن شباب خانيونس هو حامل لقب البطولة الأخيرة, بعدما تفوق على شباب جباليا (3-1) في المباراة النهائية.