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طوباس: التنمية تستكمل توزيع 19 مشروعا لصالح الأسر الفقيرة

الأحد 15 مارس 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس / سما /

استكملت مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس، صباح اليوم، المرحلة الثانية من تسليم المشاريع للاسر المستفيدة من مديرية طوباس والممولة من برنامج الغذاء العالمي والمنفذة من مؤسسة اريج والتي بدأتها نهاية الأسبوع المنصرم ، حيث بلغ مجموع المشاريع التي تم تسليمها تسعة عشر مشروع في منطقتي عقابا ووادي الفارعه.

وتاتي المشاريع ضمن سعي وزارة التنمية الاجتماعية باخراج الاسر الفقيرة والمهمشة من دائرة الاغاثة الى دائرة التنمية و الاعتماد على الذات

مرشد التمكين الاقتصادي بمديرية طوباس براء عواد قال "هذه المشاريع التي تم توزيعها اليوم هي استكمال للمشاريع التي تم توزيعها الاسبوع المنصرم ليصبح عدد المشاريع التي تم توزيعها 19 مشروع ثروة حيوانية وزراعي."

وتقدم عواد بالشكر للشركاء في بلدية عقابا ومجلس وادي الفارعه لجهودهم المتواصله والمساهمة في تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة ودمجها بعجلة الانتاج.

#طوباس #التنمية الاجتماعية #الأسر الفقيرة

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