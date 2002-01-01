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الاحتلال يواصل عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لـ"فتح" منذ 10 أيام

الأحد 15 مارس 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في سجن "ريمون"، منذ عشرة أيام.

وبين نادي الأسير، اليوم الأحد، أن إدارة السجون نقلتهم إلى عدة سجون بعد أن قررت عزلهم، حيث جرى نقل الأسيرين حاتم القواسمة والمحكوم بالسجن (4) مؤبدات، وأسامة سعيد والمحكوم بالسّجن لـ(5) مؤبدات إلى عزل سجن "جلبوع"، والأسير عمر خرواط المحكوم بالسّجن لـ(4) مؤبدات إلى عزل سجن "مجيدو"، فيما جرى عزل الأسير إبراهيم عبد الحي في سجن "هداريم".

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة السجون صعّدت منذ مطلع العام الجاري، من عمليات العزل واستهدفت عددا من الأسرى في الهيئات التنظيمية، كما وتعرض عدد منهم للتحقيق.

يُشار إلى أن الأسير القواسمة معتقل منذ عام 2003، وسعيد منذ 2001، وخرواط منذ 2002 وهم من محافظة الخليل، والأسير إبراهيم عبد الحي منذ 2002، وهو من بلدة بورين قضاء نابلس.

#الاحتلال #فتح

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