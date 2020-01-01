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اشتية : بوادر تعافي لـ 15 من المصابين بكورونا

الأحد 15 مارس 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : بوادر تعافي لـ 15 من المصابين بكورونا


القدس المحتلة / سما /

 كشف رئيس الوزراء محمد اشتية عن أن الفحوصات الطبية التي أجريت لـ 21 من المصابين بفايروس كورونا في بيت لحم، أظهرت بوادر تعافي 15 منهم.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي برام الله الأحد، إن هذه البوادر لا تعني الشفاء التام ولكنها تؤشر إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، مضيفًا أن سيدة ألمانية تقيم في بيت لحم لا تزال في وضع صحي صعب.

وأوضح أن بوادر التعافي هذه سببها التزام جميع المصابين وعائلاتهم وأهالي بيت لحم، بكامل تعليمات الحجر الصحي، معتبرًا أنّ هذا "أمر مطمئن".

وبين رئيس الحكومة أنه سيتم الإبقاء على تعليمات وإجراءات حالة الطوارئ كما هي إلى أن "ينقشع هذا الغم"، وسيتم متابعة إجراء الفحوصات لباقي المصابين.

#اشتية #فيروس كورونا #مصابين

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