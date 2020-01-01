  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حملة للتبرع بيوم عمل من اتحاد اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية

الأحد 15 مارس 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ناقشت الهيئة الادارية الممثلة لاتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يوم السبت، لبحث سبل اتخاذ خطوات داعمة لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن وذلك انطلاقا من دورها ومسؤولياتها تجاه دعم المجتمع وصمود المواطن الفلسطيني.

وتم الاتفاق بالإجماع على البدء بحملة تبرعات من موظفي الجامعات الفلسطينية بيوم عمل لصالح الأسر الفلسطينية المحتاجة والعاطلين عن العمل وأهالي الطلبة المحتاجين والفقراء وعمال المياومة داخل الجامعات الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب في ظل جائحة فايروس الكورونا.

#الجامعات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!

الصحة توضح حقيقة الانباء المتداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

لجنة المتابعة الحكومية تتخذ اجراءات لمواجهة كورونا.. ابرزها إغلاق معابر غزة بكلا الاتجاهين

بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يقترح على غانتس : حكومة طوارئ لمواجهة "كورونا" ثم سأكون رئيساً للوزراء لأول عامين

سلطات الاحتلال تغلق أبوابًا مؤدية للمسجد الأقصى

وزارة الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 200 حالة

البحرية المصرية تعتقل صيادين من رفح

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس