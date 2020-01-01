حملة للتبرع بيوم عمل من اتحاد اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية

رام الله / سما /

ناقشت الهيئة الادارية الممثلة لاتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يوم السبت، لبحث سبل اتخاذ خطوات داعمة لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن وذلك انطلاقا من دورها ومسؤولياتها تجاه دعم المجتمع وصمود المواطن الفلسطيني.

وتم الاتفاق بالإجماع على البدء بحملة تبرعات من موظفي الجامعات الفلسطينية بيوم عمل لصالح الأسر الفلسطينية المحتاجة والعاطلين عن العمل وأهالي الطلبة المحتاجين والفقراء وعمال المياومة داخل الجامعات الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب في ظل جائحة فايروس الكورونا.