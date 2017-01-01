  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

طبيب فرنسي يعتدى على مئات الأطفال

الأحد 15 مارس 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب فرنسي يعتدى على مئات الأطفال


وكالات / سما /

يمثل جراح متقاعد للمحاكمة ليواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على ما يصل إلى 349 طفلاً على مدى عقود - في المقام الأول مرضاه في غرف مستشفى.

وبرزت اتهامات تتعلق بأربعة أشخاص يُزعم أن الجراح جويل لو سكوارنيك ، 69 عامًا، استهدفهم، من بينهم اثنان من بنات أخواته بحسب (سكاي نيوز).

وتراكمت بلاغات قانونية أخرى ضد الطبيب منذ انتهاء التحقيق الأصلي.

ووصلت القضية الأولى إلى المحققين في عام 2017، عندما أبلغت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والدتها أن لو سكوارنيك كشف نفسه وتحرش بها عبر سياج بين عقاريهما. 

وأثناء تفتيش منزل لو سكوارنيك، كشف المحققون عن أكثر من 300 ألف صورة لأطفال ومواد إباحية أخرى، بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات واسعة النطاق إذ قام الجراح بتفصيل اعتداءات جنسية ضد فتيات وفتيان على حد سواء منذ عام 1989 إلى عام 2017.

وبجانب اسم كل طفل كانت هناك تعليقات بشأن طبيعة الأفعال الجنسية التي وقعت، وفقا للمحققين.

واعترف لو سكوارنيك للمحققين بأنه "انتهك الأطفال بالفعل"، بما في ذلك بنات أخيه، مشيراً إلى أنه وضع حدودًا لنفسه، ونفى أي معاشرة كاملة، مدعياً أن مذكراته تضمنت عنصرًا من الخيال.

#طبيب #فرنسا #الأطفال

الأكثر قراءة اليوم

غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!

الصحة توضح حقيقة الانباء المتداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"

فيديو : مؤذن يبكي وهو يردد "صلوا في رحالكم!"

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

لجنة المتابعة الحكومية تتخذ اجراءات لمواجهة كورونا.. ابرزها إغلاق معابر غزة بكلا الاتجاهين

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يقترح على غانتس : حكومة طوارئ لمواجهة "كورونا" ثم سأكون رئيساً للوزراء لأول عامين

سلطات الاحتلال تغلق أبوابًا مؤدية للمسجد الأقصى

وزارة الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 200 حالة

البحرية المصرية تعتقل صيادين من رفح

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس