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زوج نانسي عجرم يجتمع معها بأول ظهور بعد حادث القتل

الأحد 15 مارس 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوج نانسي عجرم يجتمع معها بأول ظهور بعد حادث القتل


وكالات / سما /

حرص طبيب الأسنان، فادي الهاشم، على الظهور إلى جانب زوجته، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في مناسبة اجتماعية.

وشارك الهاشم عائلته في احتفال زوجته بعيد ميلاد والدتها، في صور متداولة تظهر فيها بناتهم. 

ويعد هذا أول ظهور لفادي الهاشم مع زوجته نانسي عجرم على مواقع التواصل، بعد حادث القتل الذي وقع بداخل منزلهما في شهر يناير/ كانون الثاني.

من ناحية أخرى، أعلنت رهاب بيطار، محامية السوري محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، الجمعة، أنه تم الانتهاء من تقرير الأطباء الشرعيين فى سوريا بشأنه، وسوف تعلن النتيجة خلال اليومين القادمين.

وكتبت رهاب، عبر صفحتها على فيسبوك: "انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين مساء أمس وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين".

​يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

#نانسي عجرم #فادي الهاشم #القتل

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