نصيحة هيفاء وهبي للوقاية من "كورونا"!

وكالات / سما /

عرضت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، نصيحتها لمعجبيها وجمهورها، للوقاية من أعراض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ما تسلّم، ما تبوس، خليك بالبيت وما تحوص".

ثم طلبت هيفاء من متابعيها تقديم مقترحات لأفضل طريقة للتسلية بالبيت في زمن كورونا.

واختارت هيفاء وهبي مواجهة الفيروس الخطير على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت هيفاء وفريق عمل مسلسلها، وهم مرتدين كمامة خلال كواليس تصوير المسلسل، خوفا من عدوى بفيروس "كورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.