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"أدوية" تفاقم خطر كورونا.. لا تتناولها حال الإصابة

الأحد 15 مارس 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أدوية" تفاقم خطر كورونا.. لا تتناولها حال الإصابة


وكالات / سما /

حذر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران ، من استخدام الأدوية المضادة للالتهابات في حال ظهور أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لأنها يمكن أن تزيد من سوء حالتهم.

وكتب فيران على "تويتر": "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إغلاق المدارس ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط .

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، الجمعة، منع كافة التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلد، مما يشكل إجراء إضافيا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأغلق متحف اللوفر بباريس، أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم، وقصر فرساي بضواحي العاصمة، أبوابهما.

وأودى فيروس كورونا بحياة 79 شخصا في فرنسا حتى الآن، وأصاب أكثر من 3661.

#الأدوية #كورونا

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