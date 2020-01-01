  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

لمكافحة كورونا.. "سامسونغ" توفر خدمة تعقيم للهواتف مجانا

الأحد 15 مارس 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لمكافحة كورونا.. "سامسونغ" توفر خدمة تعقيم للهواتف مجانا


وكالات / سما /

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجانا" لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.

وأطلقت "سامسونغ" على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيما مجانيا في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر "تجربة سامسونغ" Samsung Experience في بلدان معينة، وذلك بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وبحسب "سامسونغ" فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف غالاكسي وساعات الشركة الذكية، بالإضافة إلى سماعاتها.

وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز.

وتقول "سامسونغ" إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف.

ومن المقرر أن تتوسع "سامسونغ" في تقديم الخدمة لتشمل دولا أخرى غير تلك التي تتوفر فيها حاليا وهي الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

ويأتي إعلان "سامسونغ" عن الخدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والسعي لتجنب الإصابة بالالتزام بقواعد النظافة العامة ومنها تنظيف الأجهزة الذكية التي نتعامل معها باستمرار، وتظل بين أيدينا لساعات.

#سامسونغ #فيروس كورونا #الهواتف

الأكثر قراءة اليوم

غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!

الصحة توضح حقيقة الانباء المتداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"

فيديو : مؤذن يبكي وهو يردد "صلوا في رحالكم!"

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

لجنة المتابعة الحكومية تتخذ اجراءات لمواجهة كورونا.. ابرزها إغلاق معابر غزة بكلا الاتجاهين

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يقترح على غانتس : حكومة طوارئ لمواجهة "كورونا" ثم سأكون رئيساً للوزراء لأول عامين

سلطات الاحتلال تغلق أبوابًا مؤدية للمسجد الأقصى

وزارة الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 200 حالة

البحرية المصرية تعتقل صيادين من رفح

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس