"بوب كورن تايمز" موقع إنترنت جديد لعرض آلاف الأفلام مجانا

وكالات / سما /

أطلق موقع على الإنترنت يتيح مشاهدة آلاف الأفلام السنيمائية التي تم إنتاجها على مدى 100 عام مضت مجانا، دون حتى الحاجة إلى إنشاء حساب خاص بالمستخدم الراغب في مشاهدة هذه الأفلام.

والشيء الوحيد الذي سيضطر مستخدمو موقع "بوب كورن تايمز دوت تي في" لتحمله أثناء مشاهدة الأفلام هو ظهور الإعلانات التجارية التي تمثل مصدر دخل الموقع.

ويقدم هذا الموقع خدماته للمستخدمين في النمسا وألمانيا وسويسرا، حيث حصل مشغلو الموقع على ترخيص البث في الدول الثلاث فقط. ولكن يمكن لأي مستخدم من خارج الدول الثلاث الدخول إلى الموقع عبر استخدام تقنية "الشبكة الخاصة الافتراضية" (في.بي.إن) التي تتيح للمستخدم التعامل كما لو كان يدخل إلى الموقع من إحدى الدول الثلاث.

ويقول الموقع الألماني إنه يحاول التوسع في أسواق أخرى "نحن نوسع وجودنا باستمرار في مختلف الدول".

يعرض الموقع الأفلام الكلاسيكية التي تم تصويرها خلال الفترة من 1910 إلى .2010 في الوقت نفسه فإن موقع "بوب كورن تايمز" يعتبر نفسه أرشيف أفلام يساعد المنتجية وشركات تأجير الأفلام، من خلال تحويل الأفلام القديمة إلى نسخ رقمية وحفظها.

كما يتيح الموقع الكثير من الأفلام التي يصعب أو يستحيل العثور عليها مثل "20 الف فرسخ تحت سطح البحر" أو أفلام المخرج العالمي الفريد هيتشكوك وباستر كياتون. كما يعرض الموقع أفلام الكارتون "سوبرمان" التي تم إنتاجها في أربعينيات القرن العشرين.