انتصاران للدير والنصيرات في افتتاح "بلاي أوف" دوري اليد

غزة / سما /

حقق فريقي اتحاد الدير وخدمات النصيرات، أول انتصاراتهما في الجولة الافتتاحية لدور "البلاي أوف" من دوري جوال لكرة اليد، عقب فوزهما على خدمات البريج وجمعية الصلاح على التوالي، في اللقاءين اللذان أقيما على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

خدمات البريج (30) _ اتحاد الدير (32)

نجح اتحاد في تحقيق أول مفاجآت دور "البلاي أوف" عقب فوزه الثمين على خدمات البريج بنتيجة 30/32.

بدأ اللقاء قوياً بين الفريقين اللذان حاولا السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، فكانت المباراة سجالاً بين الفريقين اللذان يمتلكان العديد من نجوم اللعبة، فاعتمد البريج على مهارة وخبرة لاعبيه في إنهاء الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16/18.

في الشوط الثاني واصل البريج سيطرته، رغم تعديل النتيجة أكثر من مرة من قبل لاعبي الاتحاد، الذين انتفضوا في منتصف الشوط الثاني وسيطروا على اللقاء، بعدما تراجع أداء البريج بفعل العامل البدني الذي استغله مدرب الدير أحسن استغلال، واعتمد لاعبيه على الهجمات المرتدة الذي أرهقت مرمى حارس البريج، لينتهي الشوط الثاني لمصلحة الدير بنتيجة 12/16.

أدار اللقاء تحكيميا: للساحة إياد برهوم ومحمد جابر، ميقاتي أنيس إسماعيل، مسجل مجدي حرب.

خدمات النصيرات (37) _ جمعية الصلاح (34)

وتجاوز خدمات النصيرات عقبة فريق جمعية الصلاح بنتيجة 34/37، بعد لقاء قوي ومميز بين الطرفين.

بدأت المباراة قوية ونجح النصيرات بالتقدم في النتيجة، مع محاولات من لاعبي جمعية الصلاح تعديل النتيجة أكثر من مرة، فكان لهم ما أرادو، إلا أن خبرة لاعبي النصيرات منعتهم من التقدم في النتيجة وأبقى النصيرات تقدمه في الشوط الأول حتى نهايته بنتيجة 15/18.

في الشوط الثاني ازدادت المباراة إثارة مع محاولات الصلاح العودة إلى أجواء اللقاء، وتعديل النتيجة، فكان لهم ما أرادوا عندما عدلوا النتيجة وتقدموا بفارق هدف، إلا أن تقدمهم لم يدم طويلاً بعدما نجح النصيرات في ترتيب أوراقه واستعادة السيطرة على اللقاء، فنجحوا في إغلاق مفاتيح اللعب في الصلاح، واعتمدوا كثيراً على المرتدات التي أرهقت الصلاح، إلا أن الشوط الثاني انتهى بنتيجة التعادل بين الطرفين 19/19.

أدار اللقاء تحكيمياً: للساحة سليمان أبو حسنين، مصطفى الحنجوري، ميقاتي إياد برهوم، مسجل مجدي حرب.