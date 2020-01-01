  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مدرب "بطل الأولى" يعلن استقالته

الأحد 15 مارس 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب "بطل الأولى" يعلن استقالته


غزة / سما /

أعلن بسام أبو الصادق استقالته من تدريب نادي التفاح, عقب قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وقال أبو الصادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه سعيد بتحقيق الإنجاز مع التفاح والصعود مجددا للدرجة الممتازة, متمنيا التوفيق للفريق في الموسم المقبل.

وأضاف: "أشكر كل من دعمني طوال الموسم من إدارة وجماهير (...), لقد كان اللاعبون على قدر المسؤولية لإسعاد الجميع".

يشار إلى أن التفاح حصد لقب الدرجة الأولى بعدما تربع على الصدارة برصيد 40 نقطة, بفارق نقطة أمام وصيفه الجلاء.

#استقالة #مدرب #بسام أبو الصادق #دوري الأولى

الأكثر قراءة اليوم

غزة: حريق في مول "كيرفور" والدفاع المدني يكشف تفاصيله!!

الصحة توضح حقيقة الانباء المتداولة حول احتمالية إصابة 80% من سكان الضفة بـ"كورونا"

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

لجنة المتابعة الحكومية تتخذ اجراءات لمواجهة كورونا.. ابرزها إغلاق معابر غزة بكلا الاتجاهين

بالأسماء.. قائمة أولية لمسؤولين دوليين مصابين بفايروس كورونا!

الأخبار الرئيسية

اشتية : بوادر تعافي لـ 15 من المصابين بكورونا

نتنياهو يقترح على غانتس : حكومة طوارئ لمواجهة "كورونا" ثم سأكون رئيساً للوزراء لأول عامين

وزارة الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 200 حالة

البحرية المصرية تعتقل صيادين من رفح

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس