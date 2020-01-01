مدرب "بطل الأولى" يعلن استقالته

غزة / سما /

أعلن بسام أبو الصادق استقالته من تدريب نادي التفاح, عقب قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وقال أبو الصادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه سعيد بتحقيق الإنجاز مع التفاح والصعود مجددا للدرجة الممتازة, متمنيا التوفيق للفريق في الموسم المقبل.

وأضاف: "أشكر كل من دعمني طوال الموسم من إدارة وجماهير (...), لقد كان اللاعبون على قدر المسؤولية لإسعاد الجميع".

يشار إلى أن التفاح حصد لقب الدرجة الأولى بعدما تربع على الصدارة برصيد 40 نقطة, بفارق نقطة أمام وصيفه الجلاء.