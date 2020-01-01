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كورونا :هبوط حاد في مؤشر البورصة المصرية

الأحد 15 مارس 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا :هبوط حاد في مؤشر البورصة المصرية


القاهرة /وكالات/

علقت البورصة المصرية تداولاتها لمدة نصف ساعة بعد هبوط حاد في مؤشرها صباح اليوم.

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، نتيجة مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وهبط رأس المال السوقي بقيمة 23 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 576.9 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.09% ليصل إلى مستوى 10512 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.47% ليصل إلى مستوى 1484 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.16% ليصل إلى مستوى 12129 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 7.62% ليصل إلى مستوى 3854 نقطة.  

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.31% ليصل مستوى 1070 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 1142 نقطة.  

#مصر #البورصة #كورونا

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