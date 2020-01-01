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أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح!

الأحد 15 مارس 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح!


وكالات / سما /

انتقد ستيف نيكول أسطورة ليفربول، مستوى الدولي المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، خلال الموسم الكروي الحالي.

وقال نيكول في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "الفوز كأنه مزيل العرق, إنه يزيل كل الروائح الكريهة في المباراة، كما أنه يخفي الكثير من الأشياء السيئة".

وأضاف: "يمكنك قول ذلك على أداء صلاح هذا الموسم (...), هل هناك لاعب يحبطك أكثر منه في البريميرليغ أو شخص آخر يفعل ما يقوم به في المباراة؟".

وأتم: "ثم فجأة يحقق صلاح شيئا ما, ومرة أخرى تجده يلعب في كل مباراة رغم أنه لا يفعل شيئا (...), لماذا؟ لأنهم يفوزون".

يشار إلى أن نيكول يعتبر أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي, بعدما لعب مع الفريق خلال الفترة من 1981 وحتى 1994.

#محمد صلاح #ليفربول #الدوري الانجليزي

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