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اقتراح جديد بشأن ربع ونصف نهائي الأبطال

الأحد 15 مارس 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتراح جديد بشأن ربع ونصف نهائي الأبطال


وكالات / سما /

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لمناقشة العديد من المستجدات، خلال اجتماع تقرر انعقاده الثلاثاء القادم، من أجل الخروج بقرارات وإجراءات لمحاربة انتشار "فيروس كورونا".

وكان اليويفا قد قرر تعليق بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات المنتخبات في شهر مارس الجاري، من أجل الحد من انتشار المرض داخل البلدان الأوروبية.

ومن المقترحات المنتظر مناقشتها خلال الاجتماع القادم، إقامة مباريات الدورين ربع ونصف النهائي من "التشامبيونز ليج" و"اليوروبا ليج"، من مباراة واحدة في ملعب محايد، بدلاً من إقامة مباراتي ذهاب وعودة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي بهذا الاقتراح إلى مجاراة "تقويم" الموسم، حيث من المنتظر المكوث لما يقارب الشهر بدون لعب أي مباريات، سواء في البطولات المحلية أو القارية، مما سوف يؤثر على رزنامة الموسم في كل البلدان.

يذكر أن نصف مباريات الدور ثمن النهائي قد لعبت، وأدت إلى صعود أربعة فرق هم "باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد ولايبزيج وأتالانتا"، بينما الشق الثاني من اللقاءت تم تأجيله لأجل غير مسمى.

وأوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية من مصادرها المطلعة، أن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة، من أجل الوقوف ضد "كورونا" وفي ذات الوقت عدم إلغاء مسابقات الأندية هذا الموسم.

#نهائي الأبطال #دوري أبطال أوروبا

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