رونالدو يقرر القيام بعمل إنساني عظيم لمحاربة كورونا

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية صباح اليوم الأحد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وجناح ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي يجهز لخطوة إنسانية رائعة لمحاربة فيروس كورونا المنتشر في العالم حالياً.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير خاص بها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف يحول سلسلة الفنادق الخاصة به في البرتغال إلى مستشفيات خاصة من أجل مقاومة فيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية المعروفة أن رونالدو سيقوم بهذا العمل الخيري من نفسه وعلى نفقته الخاصة بشكل كامل وهو من سيدفع نفقات الأطباء والعاملين وسيكون العلاج مجاناً.

ويمتلك كريستيانو رونالدو أكثر من فندق في البرتغالى بمسمى “PestanaCR7” حيث كان من المفترض أن يمتد هذا المشروع إلى خارج البرتغال في السنوات القادمة.

وأصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وجناح فريق يوفنتوس الإيطالي بياناً رسمياً على لسانه يتحدث فيه مع العامة عن الأحداث الأخيرة في عالم كرة القدم ومقاومة فيروس كورونا المنتشر.