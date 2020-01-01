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نتنياهو يقترح على غانتس : حكومة طوارئ لمواجهة "كورونا" ثم سأكون رئيساً للوزراء لأول عامين

الأحد 15 مارس 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقترح على غانتس : حكومة طوارئ لمواجهة "كورونا" ثم سأكون رئيساً للوزراء لأول عامين


القدس المحتلة / سما /

اقترح بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، اليوم الأحد، على بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، تشكيل حكومة طوارئ لمدة 6 أشهر من أجل التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح نتنياهو في بيان صحفي، أنه اقترح أن يتم توزيع المناصب الوزارية لهذه الحكومة بالتساوي بين الليكود وأزرق - أبيض، على أن يكون هو (أي نتنياهو) رئيسها.

وبين أنه خلال هذه الفترة لن يتمكن رئيس الوزراء من إقالة وزراء حزب أزرق - أبيض، وهم لن يتمكنوا من التعبير عن عدم ثقتهم به. على أن يتم العودة بعد انتهاء المدة المحددة بالأشهر الستة إلى الوضع الحالي اليوم.

وقال "في مواجهة حالات الطوارئ العالمية والوطنية، يجب علينا توحيد القوى وإنشاء حكومة قوية ومستقرة يمكنها تمرير الميزانية واتخاذ قرارات صعبة".

وبين أنه منفتح على إجراء مناقشات بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب، حيث يعمل (نتنياهو) رئيسًا للوزراء لعامين، ثم يليه غانتس لعامين آخرين، بنفس تقسيم الوزراء وقواعد العمل الحكومي التي سيتم الاتفاق عليها.

ودعا نتنياهو، غانتس لعقد لقاء بينهما، وفي نفس الوقت عقد لقاء لفرق التفاوض من الحزبين. كما دعا عمير بيرتس زعيم التكتل اليساري، وأفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إلى إظهار المسؤولية والانضمام إلى هذه الحكومة التي يتطلع إليها الجمهور الإسرائيلي. كما قال.

وتأتي هذه التصريحات مع بدء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إجراء محادثات لتشكيل الحكومة المقبلة.

#نتنياهو #غانتس #فيروس كورونا

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