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برشلونة يطلب إعلانه بطلاً لليجا ممتلكاً الأدلة

الأحد 15 مارس 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يطلب إعلانه بطلاً لليجا ممتلكاً الأدلة


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة سيطلب رسمياً إعلانه بطلاً لبطولة الدوري الإسباني “لا ليجا” في حالة صدور قرار إلغاء المسابقة هذا الموسم.

وأعلن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا رسمياً منذ عدة أيام توقف جميع المسابقات الخاصة بكرة القدم لمدة على الأقل أسبوعين بعد تفشي فيروس ووباء كورونا في البلاد الإسبانية.

وتوقف نشاط كرة القدم بشكل رسمي في أغلب أندية إسبانيا بعد قرار تأجيل الليجا وأيضاً المسابقات الأوروبية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد انتشار كورونا في القارة العجوز.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن إجراء العزل الصحي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في جميع البلاد من أجل الحد من انتشار وباء كورونا في، من الممكن أن يضر بعودة الدوري الإسباني في موعده المحدد.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة بطل الشتاء والمرحلة الأولى ومتصدر المسابقة حالياً بعد انتهاء حوالي 70% سيطلب أن يكون بطلاً رسمياً حال إلغاء البطولة.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد مرور 27 جولة من عمر الدوري الإسباني.

#برشلونة #ريال مدريد #الليجا

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