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ريفلين يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط خلافات حادة

الأحد 15 مارس 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط خلافات حادة


القدس المحتلة / سما /

 يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين صباح اليوم الأحد، استقبال ممثلي الكتل البرلمانية في الكنيست لإجراء المشاورات النيابية والتوصية أمامه بالشخصية التي ستوكل لها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن عملية المشاورات ستجري بشكل مقلص ليوم واحد بسبب أزمة كورونا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحلبة السياسية الإسرائيلية خلافات حادة، خاصةً داخل حزب أزرق - أبيض الذي ترفض بعض قياداته تشكيل حكومة طوارئ وطنية تحت قيادة نتنياهو زعيم الليكود.

ويفضل حزب أزرق - أبيض تشكيل حكومة طوارئ صغيرة مثل تلك التي شكلت عام 67، ويكون فيها مناصب وزارية له، بينما يسعى الليكود لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مع تناوب على رئاستها بين نتنياهو، وبيني غانتس.

ويرفض أعضاء من حزب أزرق - أبيض، بينهم موشيه يعلون الجلوس في حكومة مع نتنياهو تحت أي ظرف كان. في وقت يؤيد بيني غانتس هذه الخطوة لمواجهة تدهور الأوضاع مع انتشار كورونا.

وكان أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، دعا الليلة الماضية لتشكيل حكومة تضم الليكود وأزرق - أبيض، للعمل فقط على معالجة أزمة كورونا.

#ريفلين #اسرائيل #حكومة #فيروس كورونا

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