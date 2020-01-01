اصابة فلسطينييْن في اليونان بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، عن وجود حالتي إصابة بفيروس الكورونا "COVID -19" لفلسطينيين من المقيمين بجمهورية اليونان ( امرأة ورجل).

وأوضحت السفارة أنه قد تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وهم الآن في حالة صحية جيدة ومستقرة وفي وضع الحجر المنزلي وقيد المتابعة الطبية، "ونحن على تواصل معهم للمتابعة والاطمئنان متمنين الشفاء التام لهم، وتم علم ذويهم بذلك".

وناشد سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، كافة ابناء الجاليات الفلسطينية المقيمين باليونان الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة يوميا من السلطات اليونانية ووزارة الصحة في دولة فلسطين حفاظا على سلامتهم.

وأكد على ضرورة الاتصال مع السفارة لتقديم اي مساعدة ممكنة في حال وجود أي لازم أو طارئ في حال الشعور بحالة مرضية او مؤشرات الإصابة والعلم بضرورة مراجعة أقرب مركز طبي فورا.

وأعلنت سفارة فلسطين في اليونان أنها وبتاء على تعليمات وزير الخارجية لدولة فلسطين، أجرت التعقيم اللازم لمبنى السفارة، وأعلنت للمراجعين في حالة الضرورة القصوى الاتصال تلفونيا نظرا لاجراءات تقييد استقبال الزوار والمراجعين خلال هذه الفترة الحرجة، "علما بان كادر السفارة متواجد في اوقات الدوام المعلنة لحين تعليمات أخرى لمتابعة المهام و الأعمال".