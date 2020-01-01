"حشد" تطالب بسرعة الكشف عن مرتكبي جريمة الاعتداء بحق المحامي منصور

غزة / سما /

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات الممكنة جريمة الاعتداء المرتكبة بحق المحامي كرم منصور .

وحسب حشد فان الحادث وقع صباح السبت اثناء توجه المحامي لعمله في مكتبة منصور بالقرب من الشجاعية اعترضته سيارة بداخلها أربعة أشخاص ملثمين ومسلحين وقاموا باختطاف المحامي بعد اطلاق النار على ابن شقيق المحامي الذي كان بصحبته مما أدى الى اصابته في قدمه وبعد ساعة تقريباً من اختطاف المحامي كرم تم القاؤه في مستشفى الشفاء بغزة مصاب بالرصاص ومصاب بالردود والتكسير في كافة أنحاء الجسد نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح

واعتبرت حشد الحادثة تندرج في إطار حالات الاعتداء على سيادة القانون،معربة عن خشيتها أن تكون هذه الجريمة مقدمة مخطط لها للعودة بالمجتمع الفلسطيني إلى مربع الفلتان الأمني.

ورأت أن الظروف الراهنة في قطاع غزة تملى على الكل الفلسطيني واجب العمل على منع الفوضى وتفويت الفرص على العابثين الراغبين بنشر الفوضى والفلتان، وتركيز الجهود الوطنية لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة.

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الجريمة وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملاً؛ بما يضمن تقديم مقرفيها للعدالة.

كما طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة بالعمل الجاد من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الجرائم.