اختيار معلمة من غزة ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين

غزة / سما /

اختارت منظمة المرأة في العلوم للعالم النامي (OWSD) المعلمة الدكتورة وفاء إبراهيم عطية حماد ضمن الشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين وذلك لأعمالها ومبادراتها وابحاثها التربوية واللغوية.

وقالت الدكتورة حماد أنها تشعر بالفخر لاختيارها ضمن العالمات والشخصيات المؤثرة على مستوى فلسطين، حيث تمكنت رغم الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، وضعف الإمكانيات المتوفرة بالمقارنة مع الدول الأخرى سيما المتطورة منها من تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل النساء الفلسطينيات في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وأضافت أن اختيارها يأتي تتويجاً لجهودها في دعم وتطوير العملية التطويرية في فلسطين والإرتقاء بمستوى الطالبات الفلسطينيات خاصة في قطاع غزة في مادة اللغة الإنجليزية موضحة أن جهودها أتت أكلها حيث استطاعت من خلالها أن تعطي صورة مشرقة للمرأة الفلسطينية وتحديداً النساء في قطاع غزة واللواتي يعلمن بجهد مضاعف في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.

وكانت الدكتورة حماد قد حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال اللغويات من الجامعات الماليزية كما حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الأقصى بغزة، وهي تعمل معلمة في تخصص اللغة الانجليزية في وزارة التربية و التعليم كما نشرت العديد من الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وقدمت العديد من المبادرات المحلية والدولية سيما في مجال تطوير تدريس اللغة الإنجليزية.

يشار الى أن منظمة OWSD تمثل منتدى دولي لتوحيد العالمات البارزات من العالم النامي والمتقدم بهدف تعزيز دورهن في عملية التنمية وتعزيز تمثيلهن في القيادة العلمية والتكنولوجية و مقرها ايطاليا (OWSD) تأسست في عام 1987 ومقرها في مكاتب الأكاديمية العالمية للعلوم (TWAS) ، في تريست ، إيطاليا. وهي واحدة من برامج اليونسكو. . كما تقدم OWSD التدريب البحثي والتطوير الوظيفي وفرص التواصل للعلماء من النساء في جميع أنحاء العالم النامي في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.