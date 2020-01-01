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وزارة الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 200 حالة

الأحد 15 مارس 2020 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة الإسرائيلية : ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 200 حالة


القدس المحتلة / سما /

 ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في إسرائيل إلى 200 وفق تقرير وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد.

وبحسب الوزارة فإن 178 من المصابين بوضع صحي طفيف، و11 بحالة متوسطة، 2 بحالة خطيرة.

ويمكث 157 مصابًا في المستشفيات، فيما سيتم إدخال 5 مرضى للمستشفيات، ويخضع 35 مريضًا العزل المنزلي.

ومساء السبت أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن سلسلة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقرر نتنياهو إغلاق المطاعم والمقاهي وصالات السينما. مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار العمل في محال السوبر ماركت والصيدليات لتقديم الخدمات. وتقرر إغلاق المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد.

وأكد نتنياهو أنه لن يكون هناك أي نقص في توفر المواد الغذائية. مجددًا دعوته للإسرائيليين بالامتناع عن الدخول بالمئات لمحال السوبر ماركات لتخزين المواد الغذائية.

وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه سيعرض اليوم على الحكومة استخدام وسائل مكافحة "الإرهاب" التي تعتمد على التكنولوجيا لرصد المدنيين بهدف مواجهة هذا المرض، وخاصةً تحديد أماكن المرضى المعزولين الذين لا يلتزمون بقرار العزل ويخرجون من منازلهم.

وقال إن إسرائيل يجب أن تمر لأسابيع روتين جديد من أجل التغلب على هذا الفيروس الذي وصفه بأنه "عدو غير مرئي".

#اسرائيل #فيروس كورونا

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