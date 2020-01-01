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حالة الطقس : ارتفاع درجات الحرارة

الأحد 15 مارس 2020 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين:يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة ومغبراً احياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

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