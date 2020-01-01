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غزة: جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية تنتخب مجلس إدارة جديد

السبت 14 مارس 2020 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية تنتخب مجلس إدارة جديد


غزة/سما/

عقدت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية اليوم السبت الموافق 14 /3/2020 اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقر جمعية الدراسات.
حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية وأ. ممدوح العامودي مندوب عن وزارة الداخلية بقطاع غزة.
 رحبت د/ مريم أبو دقة رئيس مجلس إدارة جمعية الدراسات بالحضور وتقديم الشكر والعرفان للجميع؛ لحضورهم ومشاركتهم فى اجتماع الجمعية العمومية , وتم مناقشة التقرير الاداري والمالى لعام 2019 واختيار مدقق حسابات جديد  ( شركة دليل للاستشارات والتدقيق ) 
وخلال الاجتماع تم انتخاب مجلس الادارة الجديد وهو كالتالي :
أ‌. سحر ياغي                                رئيس مجلس الادارة 
د‌. مروان ابوناصر                          نائب رئيس مجلس الادارة 
أ‌. زهير الغول                              أمين صندوق
أ.نجوى عوض الله ( أبو سمرة )                أمين سر 
د.نائلة البسيوني                                   عضو 
أ.فيروز عرفة                                    عضو 
أ‌. ناهض منصور                            عضو 
وصادق مجلس الإدارة في نهاية الاجتماع على جميع البنود والتقارير وشكر جمعية الدراسات على الإنجازات التي حققتها خلال عام 2019.

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