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هناك طواقم مدربة بغزة ولدينا تنسيق يومي

وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس

السبت 14 مارس 2020 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: أسوأ سيناريو وجود 800 حالة قد تصاب بكورونا بالضفة وغزة والقدس


رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، على أنه خلال منتصف الأسبوع القادم "سيصلنا جهاز يساعدنا على فرز الحالات المصابة بفيروس كورونا من السليمة بوقتٍ أسرع".

جاء ذلك خلال لقاء مباشر على تلفزيون فلسطين مساء يوم السبت، للحديث حول آخر مستجدات فيروس كورونا. 

وقالت: "هناك طواقم مدربة في غزة ولدينا تنسيق مشترك واتصال شبه يومي معها لمتابعة الوضع بشأن فيروس كورونا".

وأضافت: "السيناريو الأسوأ الذي نتوقعه هو وجود 800 حالة قد تصاب بفيروس كورونا في الضفة وغزة والقدس".

اقرا/ي ايضا: ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" و180 عينة سيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين، ليستقر عدد الاصابات عند 38 جميعها في بيت لحم، باستثناء واحدة في طولكرم.

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19)، إن هناك 180 عينة قيد الفحص المخبري، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وجدد ملحم دعوته لجميع المواطنين بتفهم إجراءات الحكومة حرصا عليهم وحفاظا على سلامتهم، وطالب بالاقلاع عن العديد من العادات كالمصافحة والتقبيل، التي من شأنها أن تنقل العدوى، كذلك الحد من التنقل في المدن، خاصة في بيت لحم، والخروج ينبغي أن يكون للضرورة القصوى، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والأجهزة الامنية.

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