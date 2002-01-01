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علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!

السبت 14 مارس 2020 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يكتشفون كيفية اختطاف "كورونا" لخلايا البشر وسره القاتل!!


سما / وكالات/

نجح علماء صينيون وأميركيون في فهم طريقة مهاجمة فيروس (كورونا) المستجد للخلايا البشرية و"اختطافها"، مما قد يسهم في إيجاد طريقة للتصدي له.

واستخدم باحثون في جامعة ويستليك الصينية في هانغتشو وجامعة تكساس الأميركية، مجهراً إلكترونياً شديد الدقة، بوسعه التقاط صور لأصغر الجزيئات الحيوية، لفهم كيف يهاجم (كورونا) الخلايا، وفق ما أوردت (فوكس نيوز) الإخبارية.

ولإحداث ضرر في جسم الإنسان، فإن الفيروس قادر على مهاجمة الخلايا، بهدف إنتاج نسخ من نفسه، وتكوين خلايا جديدة تدمر الخلايا البشرية.

ووجد الباحثون الصينيون والأميركيون، أن الفيروس الجديد (كوفيد- 19) له نمط يشبه إلى حد ما فيروس (سارس)، الذي تفشى بين عامي 2002 و2003، باستثناء بعض الاختلافات في الأحماض الأمينية.

ويقول الخبراء: إن فهم تركيبة الفيروس وطريقة انتشاره ودخوله جسم العائل، يساعد على تطوير لقاح مضاد له.

وكان مسؤولون صينيون، ذكروا في وقت سابق، أن لقاح (كورونا) قد يكون جاهزاً لبدء اختباره سريرياً خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.

ويعتقد أن (كورونا)، بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وانتشر بعد ذلك في أرجاء الصين، وأكثر من 100 دولة حول العالم.
 

#علماء #فيروس كورونا #كوفيد 19 #جسم الانسان #الخلايا البشرية

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