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البنتاغون: القوات العراقية تعتقل مشتبه بهم في الهجوم على قاعدة التاجي

السبت 14 مارس 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: القوات العراقية تعتقل مشتبه بهم في الهجوم على قاعدة التاجي


بغداد /سما/

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت، بأن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد.

وأضاف البنتاغون، أن التحقيقات في الهجوم الصاروخي مازالت متواصله، متوعدا بمحاسبة المتورطين في الهجوم على القاعدة.

كما أكدت الوزارة أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة، الذين أصيبوا في الهجوم حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في بغداد.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام يستهدف معسكر التاجي في العراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف مايلز بي كاغينز في تغريدة على "تويتر"، سقوط 25 صاروخا على الأقل من عيار 107 مم في الساعة 10:51 من صباح يوم السبت، على المعسكر الذي تتمركز فيه قوات التحالف.

وذكر المتحدث أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر التحالف وعراقيين اثنين.

يذكر أن عسكريان أمريكيان ومجندة بريطانية قتلوا جراء هجوم صاروخي مكثف استهدف معسكر التاجي.

#وزارة الدفاع الأمريكية #الجيش العراقي #العراق #البنتاغون #قاعدة التاجي

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